LA FOTO. Paura nella notte: villetta in fiamme, incendio provoca crollo parziale di muratura

4 Settembre 2025 - 09:40

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta

CAPODRISE – Questa notte, verso le ore 03:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Fratelli Bandiera, nel Comune di Capodrise, in seguito ad una segnalazione di incendio all’interno di una villetta di due piani.

Immediatamente giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che le fiamme avevano già interessato l’intero immobile, provocando anche il crollo parziale di alcuni elementi in muratura. Grazie al tempestivo intervento, l’incendio è stato messo sotto controllo ed evitata ogni possibile propagazione alle abitazioni circostanti.

Fortunatamente, al momento dell’evento, l’abitazione risultava gia evacuata dai suoi residenti.

