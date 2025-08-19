LA FOTO. Paura sulla Nazionale Appia: Fiat 500 si ribalta, uomo grave in ospedale

CASAPULLA – Una brutta avventura ha coinvolto un 67enne di Casapulla nella notte scorsa, quando la sua Fiat 500 è uscita di strada e si è ribaltata lungo la statale. Sul posto sono immediatamente accorsi i militari dell’esercito e gli agenti di polizia, che hanno trovato l’uomo – D.L. – in gravi condizioni.

I soccorritori lo hanno estratto dall’auto e trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, mentre gli agenti effettuavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta bloccata per qualche tempo, creando rallentamenti nel traffico notturno. Al momento non sono chiare le cause dello schianto, ma le autorità stanno esaminando ogni ipotesi, compresa quella di un malore improvviso che potrebbe aver fatto perdere il controllo al conducente.