LA FOTO. Pezzi di balcone cadono sui passanti

CAPODRISE – Questa mattina, intorno alle ore 10:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise è intervenuta a Capodrise, in via Santa Croce, nei pressi della chiesa di Sant’Andrea Apostolo, a seguito della caduta di calcinacci da un’abitazione privata.

Il materiale distaccatosi dalla facciata costituiva un potenziale pericolo sia per i pedoni sia per le auto in transito. Per le operazioni di messa in sicurezza è stata impiegata anche un’autoscala proveniente dal Comando di Caserta.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione dei calcinacci e alla messa in sicurezza dell’area, consentendo il ripristino del regolare traffico veicolare.