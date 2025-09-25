LA FOTO. Ragazza 31enne nei guai: per fare felice il fidanzato carcerato…

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

La scoperta da parte di alcuni agenti della penitenziaria, durante i colloqui tra i detenuti e i loro congiunti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un ennesimo tentativo di introduzione di droga in carcere è stato sventato grazie alla prontezza degli agenti della polizia penitenziaria. Durante i colloqui di ieri tra un detenuto e la sua compagna, è stato scoperto un ingegnoso, quanto maldestro, tentativo di eludere i controlli di sicurezza: all’interno di un paio di scarpe, scambiate con disinvoltura tra i due, erano nascosti 300 grammi di hashish.

Protagonisti dell’episodio F.G., 28 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, attualmente recluso, e la fidanzata A.T., 31 anni, residente a Secondigliano, che è stata denunciata a piede libero per tentata introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario sammaritano Francesco Uccella.

A notare lo scambio sospetto sono stati gli agenti della polizia penitenziaria in servizio, che sono immediatamente intervenuti e, a seguito di un controllo accurato, hanno rinvenuto la droga occultata nelle calzature.

L’intera operazione è stata coordinata dal comandante di reparto e dal lavoro costante svolto quotidianamente dalla polizia penitenziaria per contrastare fenomeni di questo tipo attraverso operazioni di controllo e prevenzione riuscendo a sventare traffici che rischiano di alimentare un vero e proprio mercato illecito tra le celle.