LA FOTO. Rifiuti speciali in fiamme, fumo nero invade la città

Sul posto i vigili del fuoco

MONDRAGONE – Ancora un incendio di rifiuti speciali a Mondragone, questa volta in Via Stercolilli, ha generato una densa colonna di fumo nero e un penetrante odore acre, rendendo l’aria irrespirabile per i residenti. L’episodio, che si è verificato nel tardo pomeriggio, ripropone l’annosa questione della gestione dei rifiuti illeciti, un problema che si acuisce con l’arrivo delle alte temperature estive.



Il rogo, la cui origine è ancora da accertare sta destando forte preoccupazione tra la popolazione locale per le potenziali conseguenze sulla salute e sull’ambiente.

Come purtroppo accade quasi ogni estate, con l’innalzarsi delle temperature che rendono il territorio più vulnerabile agli incendi, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire con urgenza.

Giunti prontamente sul posto, i caschi rossi hanno operato con la consueta professionalità e tempestività per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il loro impegno è costante e l’estate si conferma un periodo di “assedio” per queste squadre, costrette a fronteggiare una miriade di incendi, spesso di origine dolosa e legati all’abbandono e al rogo di rifiuti.