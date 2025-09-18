LA FOTO. Ritrovato il corpo del sub 66enne, annegato a BAIA VERDE

Il corpo di Giuseppe Izzo è stato ritrovato questa mattina, dopo giorni di ricerche senza sosta da parte della Guardia Costiera. Appassionato di pesca sportiva, si era…

CASTEL VOLTURNO – E’ stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di Giuseppe Izzo, il 66enne di Torre del Greco scomparso lo scorso 16 settembre, dopo aver effettuato un’immersione subacquea assieme ad un amico nelle acque di Baia Verde, nei pressi del lido Bikini.

Le ricerche, andate avanti 48 ore senza interruzioni, grazie al lavoro della Guardia Costiera e al supporto di elicotteri, hanno portato stamani alla scoperta del cadavere lungo la scogliera dello stabilimento balneare da dove Izzo e il suo amico avevano deciso di tuffarsi per una battuta di pesca sportiva. L’obiettivo era raccogliere delle arenicole, esche naturali molto usate in questo tipo di attività.

Nei giorni che hanno preceduto il ritrovamento, la salma dell’uomo era rimasta sepolta sotto la sabbia del fondale rendendo difficile l’individuazione. Complice il movimento delle correnti marine, solo nella mattinata odierna è stato possibile avvistare il corpo di Izzo che è stato successivamente trasferito all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.