LA FOTO. S. MARIA C.V. Disabili bloccati all’ingresso del cimitero: monta la protesta dei cittadini

Una situazione che ha provocato malumore e rabbia tra le famiglie, proprio a ridosso della commemorazione dei defunti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Forte indignazione questa mattina tra i cittadini di Santa Maria Capua Vetere, dove diversi utenti disabili si sono trovati impossibilitati ad accedere al cimitero comunale. Una situazione che ha provocato malumore e rabbia tra le famiglie, proprio a ridosso della commemorazione dei defunti, quando in molti desiderano recarsi a fare visita ai propri cari.

Secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, l’ordinanza firmata dal sindaco vieterebbe l’accesso con i veicoli anche a chi accompagna persone con disabilità, nonché ai disabili stessi muniti di motorette o mezzi elettrici. Una decisione che, di fatto, ha impedito a diverse persone con difficoltà motorie di raggiungere i loculi e le tombe dei propri familiari.

“È assurdo – commentano alcuni parenti – che in un periodo così sentito come quello della commemorazione dei defunti, anziché abbattere le barriere, si creino nuovi ostacoli per chi già vive situazioni di disagio.”

La misura, che il Comune avrebbe adottato, sta suscitando profonda amarezza e un crescente malcontento tra i cittadini.

Un episodio che si trasforma in un monito all’amministrazione comunale, affinché riconsideri la decisione e individui soluzioni inclusive, capaci di garantire a tutti e soprattutto alle persone con disabilità la possibilità di esercitare un diritto semplice ma profondamente umano: poter portare un fiore e una preghiera ai propri defunti.