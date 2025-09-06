LA FOTO. S. MARIA C.V. Furgone svaligiato nella notte: è l’ennesimo episodio di microcriminalità nella frazione sammaritana
6 Settembre 2025 - 17:41
C’è preoccupazione tra i residenti, che denunciano una situazione sempre più fuori controllo
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un nuovo raid nella notte, in zona Sant’Andrea dei Lagni, ha colpito un furgoncino in sosta nella frazione del comune sammaritano.
I ladri, dopo aver spaccato i finestrini in modo da poter avere accesso all’interno del veicolo, lo hanno saccheggiato completamente, portando via ogni oggetto di valore presente.
Oramai, quella di Sant’Andrea dei Lagni, pare essere diventata una zona preda di delinquenti, terreno fertile per azioni criminali come dimostrano le numerose testimonianze apparse sui social da parte dei residenti che denunciano, in maniera insistente, il pericolo notturno che percepiscono dovuto all’aumento dei furti.