LA FOTO. S. MARIA C.V. Incidente nei pressi dell’Arco Adriano: perde il controllo dell’auto e travolge vetture in sosta. Ferita una donna

Fortunatamente non vi erano pedoni che transitavano in zona

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Notte movimentata in Via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere a causa di un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Panda e diverse auto in sosta.



Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando il conducente di una Fiat Panda di colore giallo, proveniente da Capua , giunta nei pressi dell’Arco Adriano, ha improvvisamente perso il controllo. Il veicolo, anziché proseguire regolarmente, è andato a sbattere violentemente contro alcune auto parcheggiate lungo la carreggiata. L’impatto ha causato un’ulteriore rotazione dell’auto che ha arrestato la sua corsa solo dopo aver urtato un’ulteriore vettura in sosta. Quest’ultima, stando a quanto emerso, sarebbe di proprietà del figlio di un noto parrucchiere della città del foro.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla moglie del conducente della Fiat Panda, rimasta ferita nell’impatto. Contestualmente, gli agenti della Polizia sono giunti sul posto per avviare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.