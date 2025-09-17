LA FOTO. S. MARIA C.V. Rifiuti dati alle fiamme nel cortile di un’abitazione: denunciata 44enne

Incendiati anche contenitori per vernici e solventi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Gli agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere hanno denunciato, per combustione illecita di rifiuti una donna di 44 anni, M.D.B.

Il blitz è scattato dopo una segnalazione al comando su alcuni cumuli di rifiuti dati alle fiamme in via dell’Annunziata, area già segnalata per episodi analoghi. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che, all’interno del cortile di un’abitazione privata, era in corso la combustione di rifiuti, in particolare di alcune porte in legno.

La polizia municipale ha immediatamente proceduto al sequestro dell’intera zona e ha denunciato la proprietaria del fondo all’Autorità Giudiziaria