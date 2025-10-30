LA FOTO. S. MARIA.C.V. Sicurezza fuori controllo: bande di stranieri tengono in scacco i residenti

Le zuffe e i comportamenti violenti si ripetono con sempre maggiore frequenza, in particolare nella zona di piazza Mazzini, diventata, suo malgrado, il simbolo dell’abbandono e del degrado urbano.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Cresce la rabbia e la paura tra i residenti di Santa Maria Capua Vetere, ormai ostaggi di gruppi di giovani, perlopiù di origine egiziana, che da mesi si aggirano per le strade in condizioni di degrado, spesso con bottiglie di birra in mano e atteggiamenti aggressivi.

Le zuffe e i comportamenti violenti si ripetono con sempre maggiore frequenza, in particolare nella zona di piazza Mazzini, diventata, suo malgrado, il simbolo dell’abbandono e del degrado urbano. Una situazione che i cittadini definiscono “insostenibile”, denunciando la totale assenza di controlli e la mancanza di interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale.

A far discutere ancora di più è il fatto che il sindaco Antonio Mirra abiti proprio in un appartamento che affaccia sulla piazza: “Com’è possibile – si chiedono i residenti – che il primo cittadino non si renda conto di ciò che accade sotto le sue finestre? È inaccettabile che il cuore della città sia diventato un luogo di paura, teatro di risse e comportamenti violenti, senza che nessuno intervenga in modo deciso”.

La stessa scena si è ripetuta e documentata, dalla foto che alleghiamo in calce a questo articolo e pubblicata da un cittadino nel gruppo Facebook di Ciò che vedo in città -SMCV, ieri sera anche nella zona della stazione ferroviaria, dove nella serata di ieri oltre venti ragazzi si sarebbero radunati, creando ancora una volta tensione tra i passanti.

Molti di questi giovani sarebbero ospiti di comunità locali, ma sempre più cittadini si interrogano su come sia possibile che vengano lasciati allo sbando, senza alcuna forma di controllo o guida.

L’impressione diffusa è quella di una città che ha perso il controllo della propria sicurezza, con un’amministrazione che sembra sorda alle richieste dei cittadini e incapace di restituire serenità a un territorio che chiede soltanto ordine e rispetto delle regole.