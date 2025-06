LA FOTO. Schianto frontale tra due auto. Conducente scappa e il traffico va in tilt

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì lungo la statale Domiziana, nei pressi della località Destra Volturno, all’altezza del bar “Le Chardonnay”. Due automobili si sono scontrate, causando il temporaneo blocco della circolazione.

Secondo le prime ricostruzioni, tre persone di origine straniera, che viaggiavano a bordo di uno dei veicoli, avrebbero abbandonato l’auto subito dopo l’impatto, dandosi alla fuga a piedi nelle aree circostanti.

Una donna, passeggera dell’altro veicolo coinvolto, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti, le cui condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza. L’incidente ha provocato rallentamenti alla viabilità locale, a causa dell’ingombro dei mezzi incidentati sulla carreggiata