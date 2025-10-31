LA FOTO. Scontro tra auto nei pressi del casello autostradale di S. MARIA C.V., traffico paralizzato

Si raccomanda agli automobilisti di percorrere percorsi alternativi e prestare massima attenzione nelle vicinanze del luogo dell’incidente fino alla completa ripresa della circolazione

CAPUA – Disagi alla circolazione nei pressi dell’Istituto Paideia, in via Galatina a Capua a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, una Fiat Panda e una Peugeot. Alla base dello scontro sembrerebbe esserci una manovra azzardata.

L’incidente ha causato rallentamenti significativi al traffico, aggravati dalla vicinanza della rampa d’ingresso della variante Anas e dal casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere, già normalmente congestionato nelle ore di punta. Numerosi automobilisti hanno segnalato disagi e code che hanno interessato tutta la zona circostante.

Non risultano feriti ma le autorità competenti stanno completando tutti i rilievi necessari per determinare con precisione la dinamica dell’incidente.