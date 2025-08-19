LA FOTO. Scontro tra auto sulla Provinciale 333: due feriti e auto una sopra l’altra

SANTA MARIA LA FOSSA – Paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 agosto, a Santa Maria la Fossa, dove due auto si sono scontrate in modo violento lungo la Strada Provinciale 333, finendo parzialmente sovrapposte. Il bilancio è di due persone rimaste ferite.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, affiancati dai sanitari del 118 e dalle forze dell’ordine. Sul posto anche carabinieri e polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i veicoli erano fermi in mezzo alla carreggiata. I pompieri hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere, affidandoli poi al personale medico. Una volta terminate le operazioni di soccorso, i mezzi incidentati sono stati messi in sicurezza in attesa della rimozione per ripristinare la viabilità.