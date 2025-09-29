LA FOTO. Gettano rifiuti nel terreno e costruiscono su un canale di bonifica: sequestrato cantiere

I tre responsabili sono stati denunciati

VILLA LITERNO – Un imponente capannone industriale stava sorgendo in maniera del tutto irregolare a Villa Literno, in via Delle Dune, dove i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno hanno scoperto gravi violazioni ambientali e urbanistiche durante un controllo ispettivo.

L’intervento ha portato alla luce la realizzazione di pali di fondazione in cemento armato direttamente all’interno di un canale consortile del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici comunali e quelli del consorzio.

L’opera in costruzione si presentava come un maxi capannone industriale con un fronte principale di circa 400 metri e una superficie coperta di oltre 10.000 mq. Il terreno su cui si stavano eseguendo i lavori, esteso per circa 4 ettari (40.000 mq), risultava innalzato rispetto al piano originario di circa 50 cm, utilizzando però rifiuti da demolizione non trattati né bonificati.

Le verifiche hanno quindi evidenziato una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, con rischio concreto di compromissione del suolo e del sottosuolo. I lavori erano ancora in fase iniziale, con la sola realizzazione dei pali e delle travi di fondazione. L’intervento ha permesso inoltre di accertare che le opere in corso risultavano totalmente difformi dal titolo edilizio rilasciato dal Comune, oltre ad aver invaso un canale di bonifica senza autorizzazione, compromettendo il corretto deflusso delle acque e violando il vincolo idraulico della zona.

Alla luce delle gravi irregolarità, i carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intero cantiere e hanno denunciato tre persone: il committente, il legale rappresentante della ditta esecutrice e il direttore dei lavori. Le accuse spaziano dalle violazioni urbanistiche alla gestione illecita di rifiuti e all’alterazione di un’area sottoposta a vincolo idraulico.