LA FOTO. Smartphone, microtelefoni e coltello artigianale, scatta il blitz della polizia penitenziaria

L’operazione, ieri sera, all’interno della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una brillante operazione della polizia penitenziaria all’interno della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere ha portato, ieri mattina, al sequestro di tre micro cellulari, due smartphone, dotati di altrettanti caricabatterie e schede sim, e di un coltello, di fabbricazione artigianale.

L’attività operativa, svolta nell’ambito delle continue azioni di controllo volte a garantire la sicurezza all’interno della struttura, nel reparto Nilo, ha consentito di individuare e sequestrare i dispositivi mobili, nascosti in modo ingegnoso dai detenuti tra l’ intercapedine di alcune finestre, nei congelatori e, addirittura, negli slip.

Tale successo operativo dimostra ancora una volta l’alta professionalità e l’impegno costante degli agenti della Polizia Penitenziaria che operano quotidianamente in condizioni rese praticamente impossibili dal grave sovraffollamento delle carceri e rappresenta un duro colpo per chi cerca di mettere in atto delle attività illecite all’interno dell’istituto e conferma l’importanza delle attività di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia Penitenziaria.