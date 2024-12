LA FOTO. Stefano De Martino a cena in un noto locale di CASERTA

Il presentatore ha fatto visita in città durante il weekend appena trascorso

CASERTA – Stefano De Martino, presentatore TV, sulla cresta dell’onda con il programma Affari Tuoi, in onda su Rai Uno, ha cenato, durante il fine settimana appena trascorso, al ristorante fusion “Nippon”, di Corso Trieste a Caserta di recente nuovamente selezionato nella guida Gambero Rosso