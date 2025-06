LA FOTO. Tentato furto alla posta privata, ladri messi in fuga dal sistema dall’allarme

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Tentato colpo ai danni della posta privata Hobby Scuola alle prime luci dell’alba di oggi in via S. Rocco a Castel Volturno. Cinque persone a bordo di una Fiat Brava hanno tentato il colpo nell’esercizio commerciale. I ladri sono stati messi in fuga dal sistema antifurto mediante fumogeno. Amara sorpresa all’apertura per il titolare che si è rivolto alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.