LA FOTO. Terribile schianto auto-moto: centauro in codice rosso

RECALE – Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Recale. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un motociclista si è scontrato violentemente con una Fiat 500L di colore bianco.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma sembra che la moto abbia impattato la parte posteriore dell’auto. A seguito dello schianto, il motociclista – P.S. 56enne di Capodrise, – ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’area dell’impatto è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire i rilievi del caso.

Maggiori aggiornamenti seguiranno non appena disponibili