LA FOTO. Tir finisce fuori strada, traffico paralizzato

Non si registrano feriti, né altri mezzi coinvolti

TEVEROLA – Perde il controllo del camion e finisce fuori strada all’uscita Teverola dell’Asse Mediano.

Per cause ancora in corso di accertamento l’autista di un grosso mezzo ne ha perso il controllo posizionandosi di traverso al centro della carreggiata impedendo il transito delle auto. Non si registrano feriti, né altri mezzi coinvolti. L’incidente ha provocato la paralisi del traffico lungo l’arteria con code in aumento.