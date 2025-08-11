LA FOTO. Tragedia sul Vialone, 25enne di SAN FELICE A CANCELLO perde la vita. Grave il cugino

Era originario di Talanico, frazione di San Felice a Cancello. Il giovane ha perso la vita nell’incidente avvenuto lungo viale Carlo III. Gravemente ferito il cugino che era con lui in moto

SAN FELICE A CANCELLO – È il volto spezzato troppo presto quello di Vincenzo De Rosa, il 25enne originario della frazione Talanico, deceduto nel drammatico incidente avvenuto l’altra notte lungo viale Carlo III, nei pressi del McDonald’s di San Marco Evangelista.

Vincenzo viaggiava in moto con il cugino Antonio G. quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha perso il controllo schiantandosi con violenza. L’impatto gli è stato fatale. Antonio, rimasto gravemente ferito, è attualmente ricoverato all’ospedale di Caserta.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica. Pare che i due avessero trascorso la serata insieme e fossero di ritorno a casa (CLICCA QUI PER LEGGERE)