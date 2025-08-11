Schianto in moto sul Vialone: muore un 25enne, grave il cugino

I due ragazzi, figli di fratello e sorella, avevano trascorso insieme la serata e stavano facendo rientro quando si è consumato il dramma

SAN FELICE A CANCELLO – Tragedia nella notte lungo Viale Carlo III, nei pressi del McDonald’s di San Marco Evangelista. Due giovani cugini, Vincenzo De Rosa, 25 anni, originario della frazione Talanico di San Felice a Cancello, e Antonio G., poco più giovane di lui, sono rimasti coinvolti in un violentissimo incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, la moto sulla quale viaggiavano ha perso improvvisamente il controllo, andando a schiantarsi contro la carreggiata. L’impatto è stato devastante: per Vincenzo non c’è stato nulla da fare, mentre Antonio è rimasto gravemente ferito. Soccorso d’urgenza dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Caserta, dove si trova ricoverato in condizioni serie ma stabili.

I due ragazzi, figli di fratello e sorella, avevano trascorso insieme la serata e stavano facendo rientro quando si è consumato il dramma. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Vincenzo ha sconvolto la comunità di Talanico e tutta la zona circostante. La famiglia, molto conosciuta per la propria attività imprenditoriale, è stata raggiunta in piena notte dalla terribile comunicazione. La salma del giovane è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico.