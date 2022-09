LA FOTO. Tragico incidente sulla statale 7/bis: un morto

Nel tragico schianto coinvolti due autotreni e una vettura. A perdere la vita il conducente dell’auto

VILLA LITERNO – Questa mattina verso le ore 08:30 una squadre di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa รจ intervenuta sulla SS Nola-Vila Literno al Km 20+800 per un incidente stradale. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato due autotreni ed un’autovettura incidentati tra di loro con l’autovettura rimasta schiacciata tra i due mezzi pesanti. Immediatamente si interveniva per estrarre dalle lamiere le persone incastrate con l’attrezzatura da taglio in dotazione. Dopo un elaborato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui erano i mezzi, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere gli occupanti, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze per il successivo trasporto in ospedale. Purtroppo per il conducente dell’auto, un uomo, il personale medico del 118 ne constatava il decesso. Chiusa l’arteria per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.