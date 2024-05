LA FOTO. Trattore prende fuoco in strada, contadino si salva dalle fiamme

PIANA DI MONTE VERNA – Un trattore è stato avvolto dalle fiamme. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Illeso, per fortuna, il conducente che è sceso in tempo dal mezzo agricolo.



L’allerta è scattata intorno alle 19.30 di oggi, sabato 17 Maggio, quando gli operatori sono stati chiamati per un incendio lungo la via nazionale nel comune di Piana di Monte Verna



L’autista, mentre percorreva la provinciale, si è accorto che qualcosa non andava e così ha accostato il mezzo e poi è sceso per sganciare il rimorchio. A quel punto sono divampate le fiamme.



Immediato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal Comando provinciale di Caserta, con un autopompa e 5 operatori. I soccorritori hanno lavorato con il liquido schiumogeno per spegnere l’incendio che aveva completamente avvolto il mezzo.



Durante le operazioni si sono concluse con la bonifica e la messa in sicurezza del mezzo, la viabilità ha subito dei rallentamenti.