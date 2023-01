LA FOTO. TREMENDO INCIDENTE, due famiglie coinvolte. Ferito seriamente anche un bimbo

CASTELVOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Grave incidente stradale avvenuto poco fa sulla SS7 quater Domiziana, in direzione nord, poco prima dello svincolo “Litorale Domizio”.

Un’ auto in panne è stata tamponata, dapprima da una Fiat Of the best e poi de una Panda con a bordo una intera famiglia che a sua volta è stata tamponata da un’altra autovettura con a bordo una coppia ed un bimbo di appena due anni.

Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118 che ha trasportato i primi feriti, tra cui il bimbo, alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Nell’attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, altri