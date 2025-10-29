LA FOTO. Trovato nel casertano deposito segreto di auto rubate

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, a seguito di attività investigativa, ha individuato un’area rurale abbandonata adibita a deposito di autovetture, risultate essere provento di furto. In particolare, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, rintracciata l’area in questione, un ampio terreno incolto, vi hanno fatto accesso tramite un varco già realizzato da ignoti tra la fitta vegetazione.

All’interno hanno rinvenuto numerose autovetture, di vari modelli commerciali, in parte smontate e private dei componenti meccanici e di carrozzeria, da destinare verosimilmente al mercato illecito dei ricambi. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per l’individuazione dei responsabili, ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e riciclaggio.