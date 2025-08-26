LA FOTO. Tudor, cucciolo di 3 mesi, maltrattato e malnutrito: salvato dai carabinieri

Ora è in cerca di una famiglia e di tanto affetto

PARETE – Quando i carabinieri della Stazione di Parete, unitamente al personale sanitario della ASL di Aversa e agli Assistenti Sociali si sono recati questa mattina presso una delle abitazioni di quel centro per effettuare un controllo ispettivo, relativo allo stato di salute degli occupanti e alle precarie condizioni igieniche più volte segnalate, hanno trovato, chiuso da oltre un mese in un piccolo e maleodorante stanzino, senza poter uscire, un cucciolo di cane maschio, di taglia media di circa tre mesi.



Per il cagnolino, tenuto in pessime condizioni igieniche e malnutrito, si sono rese necessarie le cure dell’unità veterinaria della Asl di Aversa, fatta intervenire nell’immediato dai militari dell’Arma.

Il piccolo meticcio, dal mantello bianco e nero, che a quanto pare non aveva ancora un nome, i carabinieri e i sanitari presenti hanno deciso di chiamarlo “Tudor”.

Dopo le prime cure, in attesa dell’adozione, Tudor è stato affidato agli Assistenti Sociali intervenuti per i controlli. Ora è in cerca di una famiglia e di tanto affetto.