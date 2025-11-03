LA FOTO. Un forno e non solo. Gira in Apecar con rifiuti abusivi

3 Novembre 2025 - 18:24

RECALE – Questa mattina i carabinieri della Stazione di Marcianise hanno denunciato un 70enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per gestione non autorizzata di rifiuti.

L’uomo è stato sorpreso alla guida di un motocarro “Ape Car” nel comune di Recale mentre trasportava senza autorizzazione circa 150 chilogrammi di materiali ferrosi e apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE). A rendere ancor più grave la situazione, la totale assenza del formulario di tracciamento dei rifiuti, documento obbligatorio per questo tipo di trasporti.

Il mezzo e il suo carico sono stati sequestrati, mentre all’uomo è stata notificata la custodia giudiziale del veicolo. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’operazione, che si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma nel contrasto ai reati ambientali, un fenomeno particolarmente sentito in questo territorio.

