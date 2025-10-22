LA FOTO. Variante tra CASERTA E MADDALONI. Grave tamponamento e testacoda

E’ successo pochi minuti fa

CASERTA/MADDALONI – Paura in serata sulla Variante che collega Caserta a Maddaloni, teatro di un violento tamponamento proprio pochi minuti fa che ha coinvolto una Fiat Panda di colore blu. L’utilitaria, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tamponato un altro veicolo – probabilmente a causa di una brusca frenata – perdendo il controllo e finendo per ruotare su se stessa.

L’auto, dopo l’impatto, avrebbe invaso la corsia opposta e terminato la sua corsa contro il guardrail. Non è ancora chiara la dinamica precisa dell’incidente, né se ci siano feriti gravi.