LA FOTO. Vento fortissimo: cade lampione a due passi dal supermercato

Intorno alle ore 19 il vento forte ha colpito la provincia di Caserta e i danni si sono fatti vedere

CASAGIOVE – Il maltempo di questi giorni, che è partito dalla giornata di lunedì, 16 gennaio, nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno, un calo della sua potenza.

Ciò almeno fino alle ore 19, quando una forte quanto improvvisa tempesta di vento ha colpito la città di Caserta e i volumi limitrofi, tra cui Casagiove.

Folate fortissime, durate pochi minuti. Ma tanti sono bastati per creare danni nel comune del casello di Caserta Nord.

In via Sicilia, la strada che connette due supermercati, la filiale dell’MD e il market Pellicano, un lampione è crollato in strada.

molto trafficata, questa, ma fortunatamente non si segnalano feriti o danni ingenti.