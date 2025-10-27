La JuveCaserta torna in campo per restare in vetta: mercoledì big match con la Luiss”

Infrasettimanale d’inizio stagione da crocevia per la JuveCaserta

CASERTA (Giuseppe Carusone) – Archiviato il turno di riposo, durante il quale la JuveCaserta si è allenata ed è stata spettatrice interessata degli scontri della settima giornata, si torna subito in campo per un infrasettimanale degno di attenzione.

Nelle partite di domenica 26 ottobre, tre delle avversarie dirette della Paperdì hanno approfittato dello stop bianconero per agganciarla in classifica, in attesa, naturalmente, di osservare a loro volta il turno di riposo.

La Virtus Roma è passata a Chiusi, ultima vittima della JuveCaserta in campionato; il Latina ha espugnato il campo di Ravenna, mentre la Pielle Livorno ha vinto a Imola. È caduta invece Faenza a Casoria.

Le prime tre hanno così raggiunto la Juve in vetta al girone B, con una discriminante però a premiare i casertani: tutte hanno già subito una sconfitta, mentre la Paperdì resta a punteggio pieno.

Ma Caserta non è l’unica squadra imbattuta. Paradossalmente, c’è un’altra formazione con lo “zero” nella colonna delle sconfitte: la Luiss Roma. La squadra universitaria della Capitale si trova a -2 dal quartetto di testa poiché una gara di campionato è stata posticipata a dicembre e ha già osservato il turno di riposo. Pur avendo già sottolineato che la Virtus è la vera corazzata del girone B, va rimarcato anche l’ottimo inizio di stagione della Luiss.

E chi sarà l’avversario della JuveCaserta al PalaPiccolo nel turno infrasettimanale di mercoledì? Proprio la Luiss Roma. Uno scontro da brividi, in perfetto clima di Halloween: una sfida affascinante che promette spettacolo.

Chi prevarrà resterà imbattuta e a punteggio pieno. Se a vincere fossero gli ospiti, raggiungerebbero Caserta e la supererebbero negli scontri diretti; se invece i bianconeri avessero la meglio, continuerebbero in testa la loro corsa, magari approfittando di qualche passo falso delle altre. In ogni caso, la Juve manterrebbe comunque il primo posto.

Il confronto di mercoledì rappresenta il primo vero banco di prova per i ragazzi di coach Lardo: finora il calendario ha sorriso ai bianconeri, con incroci complicati ma non proibitivi.

La prossima sarà la sesta gara casalinga su otto giornate, e il match contro la Luiss Roma sarà il primo scontro diretto in cui la Paperdì dovrà dimostrare di essere matura e pronta a competere ai vertici del girone.

Ancora una volta il fattore campo potrà essere decisivo per portare a casa i due punti. Complice il ruolino di marcia immacolato della Juve, ci sono tutti i presupposti per un altro sold out al PalaPiccolo. I tifosi sono pronti a fare la loro parte, e sicuramente anche i giocatori in campo daranno il massimo per centrare la settima vittoria consecutiva e lanciare un segnale forte al campionato.

Non resta che attendere la palla a due, mercoledì 29 ottobre alle 20:30, al PalaPiccolo.

Giuseppe Carusone