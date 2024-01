LA LETTERA CAPUA. “Mio fratello, bloccato in casa in sedia a rotelle, minaccia di buttarsi giù”

Raccogliamo il racconto di una nostra lettrice, esasperata da una situazione veramente critica e preoccupata per la tenuta psicologica di suo fratello Antonio

CAPUA – “Sono la sorella di un portatore di handicap grave costretto sulla sedia a rotelle. Ho fatto richiesta di ascensore perché mio fratello abita al terzo piano e ormai minaccia di buttarsi giù perché, giustamente, a stare chiusi in casa si sclera”.

Ci scrive Cecilia Affinito, esasperata da una situazione veramente critica e preoccupata per la tenuta psicologica di suo fratello Antonio, che abita in una casa di proprietà Acer Caserta in Largo Giuseppe Amico, civico 6, a Capua.

La donna ha interessato della vicenda il Comune di Capua: “Mi stanno portando in giro – racconta – sono venuti anche a fare il sopralluogo, ci siamo interfacciati con il geometra Piscitelli, ma poi non ne abbiamo saputo più nulla“.

“Sono veramente preoccupata per mio fratello – conclude Cecilia Piscitelli – aiutatemi a dare risonanza alla sua vicenda”.