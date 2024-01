LA LETTERA. Papa Francesco scrive ai bambini di una scuola del casertano

CASTEL VOLTURNO – “Una sorpresa ci è giunta questa mattina al ritorno a Scuola. Una lettera di Papa Francesco che ci ringrazia per avergli fatto dono gradito delle pubblicazioni del Prof. Alfonso Caprio in occasione dell’incontro del 06.11.2023. Infinita commozione nel sapere che la storia di Castel Volturno e dei suoi Santi abbia colpito il Santo Padre tanto da inviarci i suoi ringraziamenti personali e una speciale benedizione alla città e ai suoi piccoli cittadini. Grazie Papa Francesco per questa meravigliosa lettera che porteremo sempre con noi“.

Con queste parole, i profili social dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi” di Castel Volturno hanno raccontato della lettera ricevuta dalla scuola, tramite l’assessore vaticano Monsignor Roberto Campisi, da Papa Francesco, cone risposta ai libri inviati dal professor Caprio.

Il Santo Padre dedica la lettera “ai bambini”, a cui invia un pensiero di “amorevole tenerezza.