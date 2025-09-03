La lite degenera, spunta un coltello: 16enne gravemente ferito

L’episodio ha destato forte allarme nella comunità locale, sconvolta dalla violenza esplosa tra giovanissimi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SUCCIVO – Paura e sangue ieri sera, intorno alle ore 21:00, in via Monte Grappa a Succivo. Un ragazzo di 16 anni, ospite di una comunità del posto, è stato accoltellato al culmine di una lite con alcuni coetanei di nazionalità straniera, anch’essi ospiti della stessa struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo una discussione accesa sarebbe spuntato un coltello e il giovane è rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni sono apparse da subito serie: soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marcianise, competente per territorio, insieme agli agenti della polizia locale di Succivo. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità dell’aggressione.