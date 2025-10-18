La matrioska russa diventa un porta-cocaina: ARRESTATO 38enne casertano

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CARINOLA – I Carabinieri della Stazione di Carinola, supportati dalle unità cinofile del Nucleo di Sarno, hanno eseguito questa mattina una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 38enne già agli arresti domiciliari per reati connessi alla droga.

L’attenzione dei militari si era concentrata sulla casa dopo aver osservato, nei giorni scorsi, movimenti sospetti che facevano ipotizzare la continuazione dell’attività criminosa.

Durante l’ispezione, il cane antidroga “Thelma” ha permesso di individuare 14 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi da spaccio, nascosti all’interno di una bambola matrioska nella camera da letto. Sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento.

Alla luce del ritrovamento, l’uomo è stato nuovamente arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove prosegue la sua detenzione agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.