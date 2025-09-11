LA MORTE DELL’IDRAULICO. Caduto da 12 metri. Due giorni fa aveva già avuto un malore

Proprio questo particolare ad aver attivato un’indagine ancor più serrata. A Casaluce tornava ogni 15 giorni essendo impegnato a tempo pieno in uno dei cantieri della ricostruzione de L’Aquila. Tra i suoi parenti un consigliere comunale e lo stesso sindaco Francesco Luongo

CASALUCE (f.b.) – A Casaluce, chiunque sia stato raggiunto in queste ore dalla notizia della prematura scomparsa di Francesco Ortucci, dell’uomo e del professionista ne ha ricordato la laboriosità e l’umiltà: qualità che, a detta dei concittadini della vittima, da generazioni contraddistinguono la famiglia Ortucci nel paese.

Idraulico di professione, il 55enne lavorava in una ditta dell’agro aversano, impegnata da anni in alcuni cantieri del post-terremoto all’Aquila dopo il tragico sisma del 2009.

Ortucci era ormai di casa in Abruzzo, regione che però lasciava, saltuariamente, ogni 15 giorni per fare ritorno dai suoi affetti nel piccolo comune casertano da cui proveniva.

Dalle prime notizie che emergono dal luogo dell’incidente, attualmente l’uomo era intento a lavorare su un ponteggio per un cantiere situato nella frazione aquilana di San Vittorino. E proprio da quella impalcatura, il casalucese è precipitato dopo un volo di circa 12 metri nella giornata di ieri. Ma la dinamica non è ancora chiara. Come ribadito, Ortucci ha sempre svolto il mestiere di idraulico e dalle voci che circolano con insistenza sembrerebbe che quel ponteggio servisse per l’installazione di alcuni condizionatori.

Gli aspetti da approfondire, tuttavia, non si arrestano qui. Al vaglio degli inquirenti c’è anzitutto da capire le motivazioni che hanno provocato la caduta del 55enne. Stando a quanto riferito dai colleghi, dal capocantiere e dal datore di lavoro, due giorni prima Ortucci si era sentito male.

Sulla base di queste informazioni, la Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo con l’intenzione di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Ortucci, che potranno stabilire eventuali responsabilità da parte della ditta o di un malore che ha determinato la sua caduta dal ponteggio.

Per il momento, la comunità di Casaluce si è stretta nel lutto. La scomparsa di Ortucci tocca da vicino anche alcuni membri dell’amministrazione comunale, come il consigliere Francesco Tozzi e lo stesso sindaco Francesco Luongo, legati alla famiglia della vittima da una parentela trasversale.