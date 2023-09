La morte di Giuseppe Cesaro. In un VIDEO la dinamica del tragico schianto

Disposta l’autopsia sul corpo del 35enne

GRICIGNANO D’AVERSA/LUSCIANO – Sono immagini shock quelle immortalate dalle telecamere di un locale in viale della Libertà a Lusciano. Immagini drammatiche che ci raccontano la dinamica del tragico schianto in cui ha perso la vita, domenica, Giuseppe Cesaro, il geometra 35enne mentre percorreva, in sella alle due ruote la pericolosissima arteria Parete-Lusciano.

La vittima viaggiava a bordo di uno scooter quando ha impattato violentemente contro un’auto sopraggiunta e che nel tentativo di schivare un furgone impegnato in una manovra di retromarcia ha travolto le due ruote con il sella il 35enne.

In suo soccorso – così come dimostrano le immagini – alcuni automobilisti in transito in zona ed alcuni avventori dei locali del posto che prontamente hanno allertato gli operatori del 118.

Il personale sanitario, giunto sul posto, ha tentato le manovre di rianimazione sul corpo del 35enne, residente a Gricignano d’Aversa, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul caso la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Disposto il sequestro della salma del giovane, trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano in Campania per l’esame autoptico.