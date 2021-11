La Polizia aderisce alla campagna “Questo non è amore”. La Questura di CASERTA illuminata di arancione

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore“, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha partecipato all’iniziativa “Orange the World” sostenuta da Soroptimist International e promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

La facciata dell’edificio della Questura di Caserta è stato illuminato da un fascio di luce di colore arancione, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della tutela dei diritti delle donne e di contrastare ogni forma di violenza basata sul genere.

#essercisempre #orangetheworld #aiutamoledonneadifendersi #25novembre.