La polizia sequestra noto bar, denunciato il titolare

CANCELLO ED ARNONE – Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un sequestro penale di una parte di un noto Bar situato lungo la Strada Provinciale per Cappella Reale.

L’intervento è stato condotto dal settore di Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, a seguito di accertamenti che hanno portato alla denuncia del titolare dell’attività per abusivismo edilizio.

In particolare, è stata sottoposta a sequestro una sala attigua al locale commerciale, che sarebbe stata realizzata senza le necessarie autorizzazioni urbanistiche.



Oltre al provvedimento penale, le autorità hanno elevato pesanti sanzioni amministrative nei confronti del gestore dell’esercizio.

Le indagini e i controlli rientrano in una più ampia attività di verifica sul territorio, volta a contrastare fenomeni di illegalità nel settore commerciale e urbanistico.