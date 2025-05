La Reggia Joy Run 1300 al via: 9,9 km tra le strade di Caserta e i viali della Reggia.

Si corre domenica mattina con partenza da Piazza Margherita. Sono oltre 1300 gli iscritti alla 3ª edizione targata Asd Reggia Running. Accanto alla gara dei campioni è prevista la 4 km Fun Run, garanzia di divertimento per tutti.

CASERTA (Pietro De Biasio) – Terza edizione per «La Reggia Joy Run», gara di 9,9 km che si corre domenica 11 maggio a Caserta. Partenza fissata alle 8.30 da Piazza Margherita, arrivo in Piazza Carlo di Borbone dopo un percorso urbano con ampio tratto centrale all’interno della Reggia. Gara giovane, ma in crescita costante. Lo dimostrano i numeri e il riscontro tecnico dello scorso anno. Nel 2024 furono oltre 800 i classificati, con vittoria in campo maschile per Yassine Metraoui dell’Asd Casale…si, autore di un solido 32’58” su tracciato tutt’altro che filante. Alle sue spalle Francesco Di Puoti (Atletica Marcianise – 33’27”) e il compagno di squadra Raffaele Mozzillo (33’47”).

Al femminile si impose Francesca Palomba portacolori della Caivano Runners, con un buon 37’26”, precedendo Francesca Maniaci dell’Atletica Marcianise (37’46”) e Teresa Stellato tesserata anche lei per l’Atletica Marcianise (39’37”). Tempi che parlano di una gara vera, non solo scenografica. Il programma prevede il ritrovo alle 6.30 in Piazza Margherita, con consegna dei pettorali entro le 7.30. Il ritiro sarà possibile anche il giorno prima, sabato 10 maggio, dalle 10.00 alle 19.00 presso lo stand al Guest Services de La Reggia Designer Outlet di Marcianise, partner fondamentale della manifestazione. L’Outlet, infatti, non è solo sponsor tecnico (offrendo il pacco gara con maglia tecnica Puma), ma anche protagonista del territorio, contribuendo alla manutenzione dei campetti e sostenendo progetti sociali. Il percorso Tratto iniziale cittadino, scorrevole.

Cuore della gara all’interno del parco della Reggia, con ingresso dal varco dei Mulini Reali e 5 km nel verde. Fondo misto, qualche curva ampia, rettilinei lunghi ma con appoggio non sempre regolare. Uscita dai Giardini della Flora e ultimi metri in leggera progressione verso il traguardo. Percorso adatto a chi ha ritmo costante e capacità di tenere alto il livello nei cambi di superficie. Ad oggi risultano già 1300 iscritti, superata la soglia iniziale prevista. Prevista la presenza delle principali squadre campane. La gara è aperta agli atleti Fidal ed Eps, nati dal 2007 in poi, con certificato medico agonistico in corso di validità. Gift card da 150, 100 e 50 euro ai primi tre assoluti maschili e femminili. Premi di categoria per tutte le classi Master.

Classifica per società a punteggio scalare, con premio alle prime 3 squadre che presenteranno almeno 30 classificati. Formula che privilegia la partecipazione numerosa rispetto alla sola qualità di vertice. Prevista in parallelo la «4 km Fun Run» non competitiva, aperta a tutti, con partenza da Corso Trieste. Nessun certificato richiesto, spirito puramente ludico-motorio. Da segnalare, ma senza ricadute sul piano tecnico. Gara, dunque, ben strutturata, con un percorso che non regala ma che permette a chi è preparato di esprimersi. Il tratto dentro la Reggia rimane l’elemento distintivo, ma non deve trarre in inganno: la gestione è fondamentale. Chi partirà troppo forte nei primi chilometri cittadini rischia di pagare dazio nel parco. Sarà una corsa dove conta la solidità più della brillantezza. Un’ultima nota meritano gli organizzatori. L’Asd Reggia Running, guidata con competenza e visione dal presidente Francesco Rivetti, sta dimostrando come si possa costruire, in pochi anni, un evento solido e attrattivo. Ora la parola passa al cronometro.