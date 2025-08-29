La sanità di De Luca e dei suoi mandarini: zecche nella sede del 118/Guardia Medica di SESSA AURUNCA. I rifiuti organici ospedalieri giacciono anche per due settimane

E quello tra Napoli e Salerno pensa a Piero “bell’ e papà” che deve fare il segretario regionale del Pd. Ha preso in giro questi fregnoni dei campani (non noi) con chiacchiere ed imposture, e alla fine ha pensato solo ai fatti suoi e alla sistemazione di un figlio che se non lo avesse avuto come padre, manco l’impiegato d’ordine avrebbe potuto fare

SESSA AURUNCA – Nella postazione 118 di Sessa Aurunca, dove opera anche la Guardia Medica, sono stati rinvenuti molti esemplari di zecche. E già questo, diciamo noi, è un’ottima cosa per evitare un “pippone” sulle condizioni della sanità casertana, dato che la vicenda parla da sola.

Il fatto ha comportato il trasferimento immediato e si spera provvisorio in locali interni all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca sperando, aggiungiamo noi, che questi vengano preservati dall’invasione di qualche altro parassita, magari gemmato dai molti che girano per quell’ospedale in camici bianchi, verdi e soprattutto da qualcuno di quelli che lavora (si fa per dire) in ufficio.

Naturalmente, se sono arrivate le zecche vuol dire che nei locali adibiti a sede del 118 e della Guardia Medica non c’è pulizia. Verrebbe da realizzare la etimologia della parola “sanità”, ma stendiamo un velo pietoso.

A quanto pare, le brillantissime direzioni sanitarie dell’Asl di Caserta, riteniamo in collaborazione con il dirigente del 118 Roberto Mannella, che poi si arrabbia e fa le querele come se le zecche gliele portassimo noi, fanno sostare i Rot – Rifiuti a Contatto Organico/Ospedaliero, costituiti da molti fluidi organici, dunque altamente infettivi – anche per più di 15 giorni.

Bah, sarà evidentemente un nuovo metodo di fermentazione dell’Aglianico o del vino che si produce dalle parti di Sessa Aurunca. Sulla carta, ma che ne parliamo a fare, l’Asl dovrebbe provvedere ai controlli visto che questi problemi sono stati già molte volte segnalati.

Campa cavallo…