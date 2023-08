LA SCOMPARSA DI DON PEPPINO CAPPABIANCA. Il ricordo di don Filippo Melone: “Nel silenzio incontrava la bellezza di Dio”

Lo piange la “sua” chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

“A Mons. don Peppino Cappabianca, Uomo di grande umanità e Sacerdote di profonda ricchezza spirituale. Certamente a primo impatto faceva vibrare una severità in parole ed opere, che però non incuteva respiri di paura, ma solo di semplice rispetto verso ciò che Egli rappresentava, il suo sacerdozio, che viveva quotidianamente, senza mai allontanarsi dai canoni della Chiesa. Amava il silenzio non come distacco dal prossimo, ma solo per ritrovare in esso la bellezza di Dio e del prossimo. Tutta la sua vita la contrassegnò in questa cornice, che con il passare del tempo, gli dava il fascino dell’uomo vero e del sacerdote esemplare. Un fascino che gli veniva essenzialmente da una personalità non invadente, ma delicata; da uno sguardo penetrante, ma sempre dolce; da un cuore non chiuso, ma pronto ad aprire ogni riserva di carità. In altre parole, don Peppino aveva, senza nulla ostentare, una chiara linearità di condotta, che non passava inosservata all’interno della sua Comunità, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli”.