La senatrice Petrenga: “Non c’è assolutamente nessuna connessione tra la mia interrogazione di due anni e mezzo fa e l’indagine della Procura della Repubblica”

CASERTA – Con riferimento all’articolo di stampo apparso il 30 luglio 2023 sul quotidiano online “Caserta CE/Teano”, dal titolo “C’è la sveglia data al Senato da un consigliere comunale dietro il maxi-sequestro di Reperti archeologici Caleni”, sottopongo alla vostra attenzione la seguente richiesta di precisazioni.

In primo luogo, ci tengo a chiarire che non sussiste alcun collegamento fra l’interrogazione parlamentare del 30 Marzo 2021, rivolta all’allora Ministro della Cultura, a firma congiunta mia e del Senatore Iannone e l’indagine giudiziaria menzionata nell’articolo; ciò si evince in maniera chiara, anzitutto, dall’epoca dell’interrogazione, risalente al marzo 2021; nonché dall’oggetto dell’interrogazione medesima, volta a denunciare l’evidente stato di abbandono dell’aerea archeologica dell’antica Cales.

In secondo luogo, pertanto, va ribadito che l’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e dei Carabinieri del Nucleo TPC di Napoli si sono svolte in autonomia e, sottolineo, con professionalità, per cui ai magistrati e ai carabinieri specializzati del Nucleo Tutela Patrimonio va il plauso mio e della comunità Calena per questa importante indagine.