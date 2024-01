LA SENTENZA. Pistola rubata in casa, ecco a quanto è stato condannato il titolare del negozio Colorfer

Giudizio immediato e successivamente via libera al rito abbreviato, che gli ha consentito di accedere a uno sconto di pena. L’arma trovata nel corso di un blitz dei Carabinieri della Stazione di Casagiove Luigi Germani

CASAGIOVE – 1 anno e 4 mesi di reclusione: questa la condanna a carico di Vincenzo Varriale, noto commerciante di origine napoletana titolare del negozio Colorfer affacciato lungo l’Appia in territorio di Casagiove (CLICCA QUI).

I Carabinieri della locale Stazione avevano trovato nell’aprile scorso una pistola con matricola abrasa risultata rubata. La Procura della Repubblica aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato, in considerazione delle prove emerse in quell’operazione dei Carabinieri della Stazione di Casagiove, al comando del maresciallo Luigi Germani.

I difensori di Varriale hanno poi fatto istanza per accedere al rito abbreviato che, come si sa, implica uno sconto pari a un terzo della pena prevista. Tenendo conto dello stato di incensurato e quindi di attenuanti generiche, il Gip del Tribunale di S.Maria C.V. Emilio Minio ha condannato Vincenzo Varriale, che si trova da quasi 8 mesi agli arresti domiciliari, alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. A questo punto non sappiamo se Varriale presenterà appello, tenendo conto del fatto che ha già scontato la metà della pena nella fase cautelare.

È chiaro che se questo anno e 4 mesi dovesse passare in giudicato Varriale perderebbe il suo status di incensurato e, in caso di altri episodi che lo dovessero coinvolgere, il verdetto sarebbe molto più duro di quello emesso dal Tribunale di S.Maria C.V. in questa circostanza.