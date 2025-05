La società dell’imprenditore aversano Orabona e della moglie del sottosegretario Durigon si allarga. 6 mila mq dall’ASI della Pignetti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPPCLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Si tratta del fondatore delle società di assunzione interinale utilizzate, in maniera discutibile, in passato dal Consorzio Idrico e ora dalla Gisec

CASERTA – Torniamo a parlare della Magistra, la società dell’imprenditore aversano Domenico Orabona, al centro di alcuni articoli pubblicati da CasertaCe sulle assunzioni tramite agenzia interinale, somministrazione, compiute dal Consorzio idrico Terra di Lavoro (oggi ITL SpA) e la Gisec, la società dell’amministrazione provinciale di Caserta per la gestione dei centri di raccolta rifiuti.

Interessante, rispetto alle vicende di Magistra e della sua società per il lavoro, Talenti, anche il fatto che nella prima operi Alessia Botta, presentata come capo delle Relazioni Istituzionali, ovvero la compagna dell’attuale sottosegretario della Lega Claudio Durigon, la quale non prese benissimo l’articolo dedicato dal nostro giornale (CLICCA E LEGGI LA LETTERA DI LADY DURIGON E LA NOSTRA RISPOSTA).

Nei giorni scorsi l’Asi di Caserta, guidato dalla presidente Raffaela Pignetti, ha pubblicato la delibera del comitato direttivo, la sorta di CdA del Consorzio delle aree industriali, con cui il 17 aprile è stato dato il via libera all’assegnazione, tramite affitto, di un lotto di terreno alla Magistra, per la costruzione di un opificio destinato alla realizzazione di un centro dedicato alla formazione professionale.

L’area in questione, situata nell’area Saint Gobain al comune di Caserta (foglio n. 58, particella 5299), misura 5.959 metri quadrati. Il terreno è stato inizialmente acquistato dalla società Going Srl di Roma, che lo aveva rilevato dalla Tecnocampus Srl con atto notarile rogato il 15 dicembre 2023.

Successivamente, il 28 febbraio 2025, è stato firmato un contratto di locazione tra Going e Magistra per l’utilizzo del lotto a fini industriali, con parte dell’area concessa anche in comodato d’uso gratuito. Questo passaggio che avete appena letto è interessante poiché il comodato d’uso gratuito viene concesso dalla società romana, la Going, che è di proprietà dello stesso Domenico Orabona, fondatore della Magistra. Un contratto, quindi, puramente formale, con un prestito da Orabona a Orabona.

Poi, la richiesta di assegnazione all’Asi del lotto è arrivata il 26 marzo 2025, con la specifica del posizionamento dell’area, ovvero quella dove si trova anche la sede di Magistra e Talenti, e la volontà di costruire un opificio di 6 mila metri quadri dove installare il centro di formazione.

Una gestione molto rapida della procedura da parte dell’ASI Caserta rispetto ai tempi biblici della “nostra” burocrazia: in sole due settimane, infatti, il Consorzio guidato da Pignetti, ha dato il via libera all’assegnazione.

L’assegnazione sarà valida a condizione che Magistra versi quanto dovuto per oneri infrastrutturali e spese generali, e sottoscriva la convenzione preliminare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della delibera. In caso contrario, l’assegnazione sarà automaticamente revocata senza effetti retroattivi.

