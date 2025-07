La sorpresa dell’Arma per i 90 anni di Corrado Palazzo, icona del Gruppo sportivo Carabinieri

CASERTA– Ieri, 4 luglio, il Maresciallo in congedo Corrado Palazzo ha compiuto 90 anni,

Cavaliere e Ufficiale della Repubblica Italiana, medaglia d’oro al merito portivo.

Comandante del Gruppo Sportivo Carabinieri Nuoto di Napoli dal 1965 al 2005 (con successivo incarico di Consulente Tecnico). Presidente dell’associazione Nazionale Carabinieri Napoli Ovest fino al 2021.

Nella sua carriera ha conquistato innumerevoli TITOLI nazionali, mondiali e olimpici in ogni settore del Nuoto, con i suoi atleti e come CT e Presidente della Nazionale di nuoto in acque libere.

L’ Arma dei Carabinieri che non dimentica mai i suoi figli. E allora il Comandante del Centro Sportivo di Roma, Colonnello Andrea Desideri, riconoscendo i meriti del Maresciallo e mostrando grande sensibilità, ha organizzato per il tramite dell’attuale Comandante del Gruppo Sportivo di Nuoto Maresciallo Eric del Bianco, una sorpresa per il Maresciallo Palazzo, mandando in visita due dei suoi ex atleti e collaboratori: il Maresciallo Giovanni Scalas e l’Appuntato Francesco Vespre per portare gli auguri dell’Arma.