La strage di MARCIANISE. Tre morti e due feriti. Uno dei corpi è stato sbalzato sul tetto di un’azienda confinante

Il comunicato ufficiale dei Vigili del Fuoco

MARCIANISE – Questo pomeriggio, verso le ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta in via SP Tavernelle, nel comune di Marcianise, allertati dai lavoratori di un’azienda di raccolta e stoccaggio rifiuti a causa di uno scoppio di un silos contenente oli usati, in cui sono rimasti coinvolti alcuni lavoratori.

Immediatamente giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi senza vita di tre persone: il datore di lavoro e due dipendenti.

A causa del violento scoppio, uno dei tre deceduti è stato sbalzato sul tetto di un’azienda confinante. L’esplosione ha infatti divelto la parte superiore del serbatoio e parti della tettoia di copertura del silos.

Inoltre altri due lavoratori, coinvolti nell’esplosione, sono rimasti lievemente feriti e, immediatamente soccorsi, consegnati ai sanitari per le prime cure del caso ed il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto, a supporto della prima squadra, è intervenuto il seguente personale con mezzi a supporto: due squadre ordinarie – una dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Aversa – un’autoscala, un’autobotte, il Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), il Nucleo N.B.C.R. (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) ed un Funzionario per la gestione strategica dell’intervento.

Si sta lavorando per la messa in sicurezza dell’intera area che non è stata interessata da alcun incendio.