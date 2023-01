La tragica morte di Antonio, aperta indagine dalla Procura

Morto in un drammatico incidente sul lavoro questa mattina in un fabbrica nella zona industriale di Caivano

MARCIANISE – Emergono dettagli sulla morte di Antonio Golino, il 22enne di Marcianise morto questa mattina mentre stava lavorando in un’azienda, la ‘M&C’ che si occupa dell’affettatura e del confezionamento di salumi e formaggi destinati alla grande distribuzione, nella zona industriale di Caivano. Sembrerebbe che il giovane al momento della tragedia si trovasse in una delle celle frigorifero dell’azienda quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da alcuni bancali.

Ci sono volute ben 2 ore di lavoro dei vigili del fuoco per trovare il corpo, ormai senza vita, del 22enne. Dai primi accertamenti sembrerebbe che dispositivi e gli strumenti per la protezione e la sicurezza lavorativa fossero tenuti regolarmente. In fabbrica al momento della tragedia erano presenti anche la madre e il fratello, entrambi operai come la vittima presso la “M&C”. Le indagini dovranno accertare se c’è stato qualche errore nel carico dei bancali. La salma è stata sequestrata ed è a disposizione delle autorità competenti.