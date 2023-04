ALLA PROVINCIA (e non solo) comanda solo Zannini: la “sua” Olga Diana vicepresidente al posto del “suo” Pasquale Crisci

Decreto di nomina del presidente dell’Ente, Giorgio Magliocca.

CASERTA Olga Diana al posto di Pasquale Crisci. E’ di stamattina la nomina, da parte del presidente della Provincia Giorgio Magliocca, della consigliera provinciale Olga Diana a nuovo vicepresidente dell’Ente.

Alla consigliera comunale di Aversa sono state assegnate, contestualmente, anche le deleghe a “Politiche Giovanili, Personale e Partecipazioni Societarie”. La nomina della Diana non è certo una sorpresa: siederà sulla poltrona che è stata di Pasquale Crisci, dimessosi dopo essere stato arrestato perché coinvolto nell’inchiesta giudiziaria sui loculi cimiteriali di Santa Maria a Vico. E fu proprio la Diana, nel corso del consiglio provinciale precedente all’arresto di Crisci, a chiederne, guarda caso, le dimissioni.

Oggi ci ritroviamo, dunque, la Diana vicepresidente della Provincia in sostituzione di Pasquale Crisci. Beh, non proprio il massimo dell’eleganza da parte della zanniniana di ferro che riassume in sé gli apporti della famiglia Diana, quella del suo papà, imprenditore, e quello, per parte di madre, della famiglia Lama, altra genia di imprenditori storicamente radicati nei quartiere popolari – San Lorenzo, ma non solo – della città di Aversa.