CASALUCE. Ladri colpiscono di nuovo l’istituto Beethoven: rubati pc e tablet a pochi giorni dal ritorno in classe

CASALUCE (Federica Borrelli) – A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo Ludwig van Beethoven di Casaluce ha già subito il primo furto.

Nella notte di ieri, alcuni delinquenti si sono introdotti all’interno dei locali scolastici, portando via diversi dispositivi tecnologici. La refurtiva ha riguardato, in particolare, computer e tablet destinati all’uso esclusivo della segreteria e del personale amministrativo. Le indagini sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Teverola, che proprio nella mattinata odierna si sono portati sul luogo del reato.

A quanto parte, non si sono registrati danni evidenti a porte o a finestre: i ladri sarebbero infatti riusciti ad entrare con estrema facilità all’interno nell’edificio e, altrettanto facilmente, a mettere a segno il loro saccheggio: la zona interessata, tra via Maiello e via Salvador Allende, dove è appunto posizionato l’istituto, è infatti priva di telecamere di videosorveglianza. Ancora più grave, però, è la mancanza di un sistema antifurto funzionante all’interno della scuola.



Per la Beethoven di Casaluce, tuttavia, non si tratta del primo furto del 2025. In precedenti articoli pubblicati sul nostro giornale, abbiamo già riportato come l’istituto sia stato più volte – durante l’anno – bersaglio di malviventi, non limitandosi solamente al furto di materiale scolastico ma prendendo di mira anche i veicoli di alcuni insegnanti.